Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Хмельниччині під час купання потонуло двоє підлітків: що відомо про трагедію

На Хмельниччині під час купання потонуло двоє підлітків: що відомо про трагедію

На Хмельниччині під час купання потонуло двоє підлітків / Фото: ДСНС України у Telegram

На місці інциденту з рідними загиблих працювали психологи ДСНС.

Жахлива трагедія сталася на Хмельниччині. На водоймі в селі Сутківці потонуло двоє підлітків: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. 

Про це повідомила ДСНС.

На Хмельниччині під час купання потонуло двоє підлітків

На Хмельниччині під час купання потонуло двоє підлітків

Деталі

Зазначається, що сьогодні о 14:05 до рятувальників села Ярмолинці надійшло повідомлення від працівників поліції, що в селі Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втопилися підлітки. 

"Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату", – констатували у службі.

Крім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини.

"Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження", – повідомили у відомстві. 

Раніше на Волині у річці Стохід втопився семирічний хлопчик. Дитину розшукували і рятувальники, і місцеві жителі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація