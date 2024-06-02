На Хмельниччині під час купання потонуло двоє підлітків: що відомо про трагедію

На місці інциденту з рідними загиблих працювали психологи ДСНС.

Жахлива трагедія сталася на Хмельниччині. На водоймі в селі Сутківці потонуло двоє підлітків: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик.

Про це повідомила ДСНС.

На Хмельниччині під час купання потонуло двоє підлітків

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Зазначається, що сьогодні о 14:05 до рятувальників села Ярмолинці надійшло повідомлення від працівників поліції, що в селі Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втопилися підлітки.

"Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату", – констатували у службі.

Крім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини.

"Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження", – повідомили у відомстві.

Раніше на Волині у річці Стохід втопився семирічний хлопчик. Дитину розшукували і рятувальники, і місцеві жителі.

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