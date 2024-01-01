У річці на Волині знайшли тіло молодої жінки: які є версії загибелі

У селищі Ратне на Волині у річці Прип'ять знайшли тіло 37-річної жінки, яка зникла 28 грудня.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

"Сьогодні (1 січня - ред.) водолази-рятувальники на річці Прип’ять продовжили пошук зниклої людини в селищі Ратне Ковельського району, що тривали декілька днів. Обстеживши 31 грудня понад 280 метрів квадратних дна річки, під дамбою о 12:15 вдалось виявити тіло загиблої людини 1986 року народження", - йдеться у повідомленні.

В коментарі Суспільному речниця Нацполіції в області Ольга Бузулук додала, що до пошуків жінки залучили поліцію, рятувальників і місцевих жителів. Родичі й знайомі проводили пошуки жінки в закинутих місцях і покинутих будівлях.

Раніше на березі річки знайшли велосипед та особисті речі жінки. Пошукові роботи розпочали 29 грудня та щодня оглядали як водойму, так і прилеглі території, розповіли у поліції.

"Одна з версій - це те, що жінка потонула", - сказала Ольга Бузулук.

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