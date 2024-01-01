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Президент Чехії висловився за перехід країни на євро

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Президент Чехії висловився за перехід країни на євро

Президент Чехії Петр Павел / Фото: Associated Press

Петр Павел заявив, що настав час перейти на валюту євро.

Президент Чехії Петр Павел у новорічному зверненні до громадян висловився за перехід країни на євро.

Про повідомляє видання Novinky.  

"Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання (запровадження євро - ред.). Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги і недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованої в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє", – зазначив президент.

Чехія, одна з семи країн ЄС, які не використовують спільну валюту ЄС, взяла на себе зобов'язання запровадити євро, коли приєдналася до Євросоюзу 2004 року.

Згідно з результатами голосування читачів на сайті Novinky, 82,7% громадян Чехії не підтримують перехід з чеської крони на євро, за – 15,7%, 1,6% – також підтримали перехід на євро, проте пізніше.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Financial Times, одна з компаній Ілона Маска може скоро стати банкрутом.

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Дата публікації
Перегляди
580
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