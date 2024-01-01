Президент Чехии высказался за переход страны на евро

Петр Павел заявил, что пора перейти на валюту евро.

Президент Чехии Петр Павел в новогоднем обращении к гражданам высказался за переход страны на евро.

Об этом сообщает издание Novinky.

"Пора, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства (введение евро — ред.). Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта – это логическое будущее", – отметил президент.

Чехия, одна из семи стран ЕС, не использующих общую валюту ЕС, обязалась ввести евро, когда присоединилась к Евросоюзу в 2004 году.

Согласно результатам голосования читателей на сайте Novinky, 82,7% граждан Чехии не поддерживают переход с чешской кроны на евро, за – 15,7%, 1,6% – также поддержали переход на евро, однако позже.

Напомним, согласно прогнозу Financial Times, одна из компаний Илона Маска может скоро оказаться банкротом.

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