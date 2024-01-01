Дебютный гол Русина помог "Сандерленду" одержать победу в матче Чемпионшипа (видео)

Назарий Русин стал первым украинцем, который забил в 2024 году.

Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин отличился забитым мячом в матче 26-го тура Чемпионшипа (второй по рангу дивизион Англии – прим.) против "Престона".

25-летний украинец вышел в стартовом составе "черных котов" и на 44-й минуте удвоил преимущество своей команды.

Русин сыграл на опережение после сольного прохода Джека Кларка и из пределов штрафной в касание переправил мяч в ворота соперника.

So happy for Rusyn to break his goal duct and get his Sunderland career underway!



Given a start by Beale today и он решит manager's faith!



The first of many!



Sunderland lead 2-0 v Preston at HT pic.twitter.com/sBM56NRdT1 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 1, 2024

Для Русина это первый гол в составе основной команды "Сандерленда". Также на его счету одна результативная передача в десяти матчах за "черных котов".

Гол украинского футболиста стал последним в этом поединке. Встреча завершилась победой "Сандерленда" со счетом 2:0. Русина заменили на 76-й минуте.

После этого матча "Сандерленд" (40 очков) поднялся на шестую позицию в турнирной таблице Чемпионшипа. "Престон" (35 баллов) находится на 11-м месте.

В следующем туре команда Русина 13 января на выезде сыграет против "Ипсвича", который с 54 пунктами идет на второй строчке. К слову, лидирует в Чемпионшипе "Лестер", в активе которого 62 очка.

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