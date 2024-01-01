В реке на Волыне нашли тело молодой женщины: какие есть версии гибели

Одна из версий полиции, что женщина утонула.
В поселке Ратное на Волыне в реке Припять обнаружили тело 37-летней женщины, которая исчезла 28 декабря.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области.
"Сегодня (1 января — ред.) водолазы-спасатели на реке Припять продолжили поиск пропавшего человека в поселке Ратное района Ковеля, который длился несколько дней. Обследовав 31 декабря более 280 метров квадратных дна реки, под дамбой в 12:15 удалось обнаружить тело погибшего человека 1986 года рождения", — говорится в сообщении.
В комментарии Суспільному представительнице Нацполиции в области Ольга Бузулук добавила, что к поискам женщины привлекли полицию, спасателей и местных жителей. Родственники и знакомые проводили поиски женщины в заброшенных местах и заброшенных постройках.
Ранее на берегу реки обнаружили велосипед и личные вещи женщины. Поисковые работы начали 29 декабря и каждый день осматривали как водоем, так и близлежащие территории, рассказали в полиции.
"Одна из версий – это то, что женщина утонула", — сказала Ольга Бузулук.
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