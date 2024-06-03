Через загрозу балістики на сході оголошували повітряну тривогу

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
На сході України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - йдеться в дописі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ обстріляла об'єкти інфраструктури на Сумщині.
Крім того, ми раніше інформували, що потужний вибух було чутно в Одесі під час повітряної тривоги.
Читайте також:
- Повітряні сили вдруге за ніч оголосили загрозу балістики
- У Кропивницькому пролунав вибух: що відомо
- В Одесі пролунали потужні вибухи: що відомо