Через загрозу балістики на сході оголошували повітряну тривогу

На сході України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ обстріляла об'єкти інфраструктури на Сумщині.

Крім того, ми раніше інформували, що потужний вибух було чутно в Одесі під час повітряної тривоги.

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