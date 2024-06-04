Россия ночью запустила новую группу БпЛА на север Украины

В настоящее время беспилотники держат курс на город Нежин.
Российские захватчики в ночь на 4 июня запустили очередную группу ударных беспилотников по Украине.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
"БпЛА через Сумскую область курсом на Черниговщину!" – говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время беспилотники держат курс на город Нежин.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области кафиры убили женщину и ребенка.
Кроме того, мы ранее информировали, что из-за угрозы баллистики на востоке объявляли воздушную тревогу.
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