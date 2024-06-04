Бельгия предлагает лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

К Венгрии могут применить процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о Евросоюзе.

Бельгия предложила правительствам края Евросоюза приступить к процедуре лишенияВенгрии права голоса в объединении.

Об этом заявила министерша иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, передает DW.

Она заявила что. К Венгрии следует применить процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о Евросоюзе.

"У нас есть Европа, которая тяжело продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства, в том числе одно государство, все чаще принимают позицию блокирования и вето. Я думаю, что мы должны иметь смелость принимать решения: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца — что предполагает прекращение права вето", — сказала она.

Лябиб отметила, что для всех стран Европы наступает момент истины.

"Или мы будем выполнять свои обязанности, требующие политического мужества и силы воли. Или мы внедряем механизмы, которые не работают. И поэтому мы должны выбрать. Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. Если это не работает, мы должны это реформировать.

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан идет на выборы в Европарламент с пророссийскими лозунгами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины.

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