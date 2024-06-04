Загарбники атакують Україну БпЛА невстановленого типу: мапа тривог

У ніч проти 4 червня українські військові заявили про рух невстановлених БпЛА у повітряному просторі України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що одна група залетіла через Харківщину в напрямку Полтавської області.

Інші група БпЛА залетіла у повітряний простір України через Сумщину в напрямку Чернігівщини.

Також військові зафіксували високу активність розвідувальних БпЛА на сході.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині окупанти вбили жінку та дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що через загрозу балістики на сході оголошували повітряну тривогу.

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