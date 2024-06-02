Німеччина – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Текстовий репортаж першого з трьох спарингів "синьо-жовтих" перед Євро-2024.

У понеділок, 3 червня, збірна України з футболу зіграє товариський матч з національною командою Німеччини в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для команди Сергія Реброва це буде перший із трьох контрольних поєдинків перед чемпіонатом Європи.

Після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

Матчі фінальної стадії континентальної першості відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку Німеччина – Україна.