Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Текстовый репортаж первого из трех спаррингов "сине-желтых" перед Евро-2024.

В понедельник, 3 июня, сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Германии в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024.

Встреча состоится на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Для команды Сергея Реброва это будет первый из трех контрольных поединков перед чемпионатом Европы.

После игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Матчи финальной стадии континентального первенства будут проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Немецкая команда посоревнуется в квартете А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка Германия – Украина.