Соцсеть X (Twitter) официально разрешила публиковать порно

Соцсеть X (бывший Twitter) обновила свои правила публикации контента и позволила пользователям делиться порнографическим контентом, но при определенном условии.

Об этом пишет издание TechCrunch.

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"X (ранее Twitter) уже давно имеет много активных NSFW-сообществ (содержат обнаженность, порно или ненормативную лексику) и хотя социальная сеть неофициально позволяла людям публиковать контент для взрослых, ее правила никогда не запрещали и не разрешали такое содержимое прямо", – говорится в сообщении.

На выходных X добавил пункты к своим правилам, официально позволив пользователям публиковать на платформе содержимое для взрослых и графический контент с несколькими оговорками.

Теперь пользователи могут публиковать созданный с согласия NSFW-контент (содержащий обнаженность, порнографию или ненормативную лексику). Новые правила также распространяются на видео и изображения, созданные ИИ.

Смена правил не является неожиданностью, поскольку X под руководством Илона Маска уже экспериментировал с официальным размещением содержимого для взрослых в сообществах NSFW.

"Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами, если они производятся и распространяются с согласия. Сексуальное самовыражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения", – говорится на странице X в отношении политики контента для взрослых.

Пользователи, которым не исполнилось 18 лет или не указали дату рождения, не могут просматривать такие материалы.

В то же время платформа продолжает запрещать содержимое, которое явно пропагандирует/прославляет насилие. Отмечается, что контент не должен быть "чрезмерно кровавым или изображать сексуальное насилие".

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