Запретят ли в Украине Telegram – что говорят в ГУР

В ГУР отметили, что в Украине Telegram используется как легализованный darknet.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подчеркнул, что заявления об вероятном российском следе в Telegram – это уже не предположение, а конкретный ряд фактов.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Возвращая свое".

"Если говорить о российском следе, то владелец – россиянин, как и вся команда разработчиков – россияне. Сейчас это оффшорная компания с закрытой структурой собственности. Существует информация о вероятности размещения части серверов на территории РФ, часть базовой команды, которая была в самом начале, остается на территории РФ", - рассказал Юсов.

По его словам, также отмечены случаи официального сотрудничества этой платформы с российскими спецслужбами на территории России.

Представитель ГУР подчеркнул, что в Украине Telegram используется как легализованный darknet.

"Сегодня очень часто Telegram используется как легализованный darknet, в котором можно найти все: от продажи наркотиков до групп уклонистов и вплоть до детской порнографии", - отметил Юсов.

Как добавил представитель ГУР, кроме того, ИПСО через анонимные Тelegram-каналы пытаются давить и влиять на украинских граждан.

"Я не буду использовать громкие слова о запрете. Но нормировать и деанонимизировать подобные инструменты безусловно нужно. Если у нас достаточно строгие требования к традиционным СМИ: печатным, онлайн и телевидению, почему этих требований не должно быть к другим платформам, которые сосредоточены на распространении информации, влияющей на нашу с вами безопасность", - резюмировал Андрей Юсов.

Напомним, основатель Telegram Дуров заявил, что знает украинский и имеет украинские корни.

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