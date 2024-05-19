Чи заборонять в Україні Telegram – що кажуть в ГУР

У ГУР зазначили, що в Україні Telegram використовується як легалізований darknet.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов наголосив, що заяви про імовірний російський слід в Telegram – це вже не припущення, а конкретна низка фактів.

Про це він розповів в інтерв’ю проєкту "Повертаючи своє".

"Якщо говорити про російський слід, то власник – росіянин, як і вся команда розробників – росіяни. Зараз це офшорна компанія із закритою структурою власності. Існує інформація про ймовірність розміщення частини серверів на території РФ, частина базової команди, яка була на самому початку, залишається на території РФ", - розповів Юсов.

За його словами, також зафіксовані випадки офіційної співпраці цієї платформи із російськими спецслужбами на території Росії.

Представник ГУР наголосив, що в Україні Telegram використовується як легалізований darknet.

"Сьогодні дуже часто Telegram використовується, як легалізований darknet, в якому можна знайти все: від продажу наркотиків до груп ухилянтів і аж до дитячої порнографії", - зауважив Юсов.

Як наголосив представник ГУР, крім того, ІПСО через анонімні Тelegram-канали намагаються тиснути і впливати на українських громадян.

"Я не буду використовувати гучних слів про заборону. Але унормувати та деанонімізувати подібні інструменти безумовно потрібно. Якщо у нас є достатньо суворі вимоги до традиційних ЗМІ: друкованих, онлайн і телебачення, чому цих вимог не повинно бути до інших платформ, які зосереджені на поширенні інформації, яка впливає на нашу з вами безпеку", - резюмував Андрій Юсов.

Нагадаємо, засновник Telegram Дуров заявив, що знає українську і має українське коріння.

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