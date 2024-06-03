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На Донеччині окупанти вбили жінку та дитину

На Донеччині окупанти вбили жінку та дитину

Наслідки удару РФ по селу Михайлівка на Донеччині / Фото: Офіс генерального прокурора

Росіяни обстріляли село у Донецькій області.

Окупаційні війська Росії під час удару по селу Михайлівка на Донеччині вбили жінку та 12-річного хлопчика, а його матір було поранено.    

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 3 червня, об 11:20, російська армія завдала удар по с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади. Внаслідок атаки, ймовірно, із застосуванням авіабомби "УМПБ Д-30СН" загинула жінка.

Згодом, о 12:40, окупанти повторно обстріляли населений пункт. Попередньо, цього разу вони використали РСЗВ "Смерч". Влучання засобу ураження відбулось по території приватного сектору. Від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопець, а його матір отримала поранення.  

У селі також пошкоджено декілька домоволодінь.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк показала світлини з наслідками полону та звернулася до росіян з "побажанням".

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