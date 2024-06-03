В Одесі офіцер ТЦК "погорів" на хабарі – подробиці

В Одесі службовцю військкомату повідомили про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди – він вимагав $1000 за зняття авто з військового обліку. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

За даними слідства, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав з представника логістичної компанії $1000 доларів хабара. Натомість він обіцяв посприяти у видаванні довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов’язку.

Після отримання неправомірної вигоди поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався.

Нагадаємо, на Одещині працівники ДБР повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому будинок.

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