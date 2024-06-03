Chef's Table в Elissa Bar&Restaurant: гастрономічний шедевр від Maestro Hotel Management

У сучасній готельно-ресторанній індустрії інновації та створення унікального досвіду для гостей — це ключ до успіху. Maestro Hotel Management, компанія, що управляє 4-5 зірковими готелями та ресторанами, активно впроваджує цю ідею, організовуючи заходи, які приваблюють гостей повертатися знову і знову.

Одним із таких заходів є Chef's Table в Elissa Bar&Restaurant, який здобув популярність завдяки своїй унікальності та високому рівню залученості команди.

Ольга Ребеза, F&B директор Maestro Hotel Management, підкреслює важливість створення унікального досвіду для гостей: “Ресторан давно перестав бути місцем, куди люди приходять просто поїсти. Те, що ми пропонуємо нашому гостю, грає вирішальну роль у виборі місця для проведення вечора. У нашому управлінні знаходяться різні ресторани: P1 Prosecco Bar з панорамним видом на море та авторською кухнею на даху культового M1 Club Hotel, Cellini Restaurant — місце для особливих подій з опцією а-ля карт, та італійський Elissa Bar&Restaurant у п’ятизірковому готелі IL Decameron Luxury Design Hotel. У кожного з них свій неповторний стиль та специфіка event-менеджменту.

Наші заходи — це не тільки святкові події, а й регулярне втілення ідей, спрямованих на залучення та утримання гостей. Мій улюблений проект, який з'явився завдяки документальному серіалу про мішленівських шефів «Chef's Table», став для мене джерелом натхнення. Цей формат вечері дозволяє гостям глибше зануритися у світ кулінарії.

Chef's Table — це не просто вечеря, а ціле шоу, де кожен аспект сервісу детально спланований. Ми виходимо за рамки звичайної вечері, перетворюючи її на інтерактивне дійство, де гості можуть спостерігати за створенням кулінарного мистецтва. Ця філософія і стиль проведення заходів дозволяє нам не просто залучати гостей, а робити їх постійними клієнтами, які повертаються за новими враженнями”.

Михайло Калашніков, бренд-шеф Elissa Bar&Restaurant, розповідає про особливості Chef's Table: “Цей ексклюзивний захід відбувається раз на місяць і планується заздалегідь. Концепція завжди пов’язана з Італією та певним її регіоном, адже наш ресторан спеціалізується на італійській кухні. Це може бути Апулія чи П'ємонт. Ми ретельно досліджуємо страви, характерні для цих місць, і готуємо їх за автентичними рецептами з творчими інтерпретаціями та кулінарними експериментами.

Додаткову родзинку події додає сомельє, який підбирає вина, що ідеально доповнюють тематику вечора та гармонійно поєднуються зі стравами. Правильно підібране вино може підкреслити смаки страв або, навпаки, переважити їх, тому важливо, щоб воно створювало ідеальне поєднання з їжею. Ми вже неодноразово проводили унікальні Chef's Table, такі як «Український трюфель», «Італійська класика», «Meat & Wine», «Chianti», «Sicilia», «Slow Food. Local». Іноді ми експериментуємо, вибираючи яскраві теми, як-от Сицилія або коли включаємо в меню фуа-гра, поєднуючи цей французький продукт з італійською кухнею, використовуючи традиції прикордонного регіону між Францією та Італією, створюючи незабутні заходи, як «Beaujolais Nouveau»”.

Maestro Hotel Management продовжує доводити, що гастрономічні заходи можуть бути не лише смачними, а й справжнім мистецтвом, здатним створювати незабутні враження для кожного гостя.