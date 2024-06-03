В Одессе офицер ТЦК "погорел" на взятке — подробности

В Одессе правоохранители разоблачили одного из служащих военкомата.

В Одессе служащему военкомата сообщили о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды – он требовал $1000 за снятие автомобиля с военного учета. Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки потребовал с представителя логистической компании $1000 взятки. Он обещал посодействовать в выдаче справки о снятии с учета внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учет в пределах военно-транспортной обязанности.

После получения неправомерной выгоды полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

За это преступление правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, чем он и воспользовался.

Напомним, в Одесской области работники ГБР сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему дом.

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