Курс валют на 4 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американская валюта пойдет немного на убыль.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 4 июня. Так, все три основные валюты – доллар, евро и злотый – потеряют в цене несколько копеек.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 40,48 грн (-5 коп);
Курс евро
1 евро – 43,89 грн (-9 коп.);
Курс злотого
1 польский злотый – 10,31 грн (-6 коп.).
Напомним, в последнее время наблюдался стремительный рост курса доллара. Однако руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский считает такое удорожание доллара ситуативным, и посоветовал покупать валюту только при крайней необходимости.
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