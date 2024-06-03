Курс валют на 4 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американская валюта пойдет немного на убыль.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 4 июня. Так, все три основные валюты – доллар, евро и злотый – потеряют в цене несколько копеек.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,48 грн (-5 коп);

Курс евро

1 евро – 43,89 грн (-9 коп.);

Курс злотого

1 польский злотый – 10,31 грн (-6 коп.).

Напомним, в последнее время наблюдался стремительный рост курса доллара. Однако руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский считает такое удорожание доллара ситуативным, и посоветовал покупать валюту только при крайней необходимости.

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