Соловьев впал в истерику из-за "ядерки" Украины

Пропагандист с серьезным лицом врал с экрана телевизора, что Украина нанесет ядерный удар по РФ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику в эфире своего шоу, заявив, что США якобы готовы передать Украине тактическое ядерное оружие.

Свое лживое заявление Соловьев сделал в эфире пропагандистской телепрограммы, фрагмент которой распространяется в Сети.

Так, Соловьев принялся утверждать, что Украина находится уже "в шаге" до получения тактической "ядерки".

"Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение (на удары западным оружием по территории РФ – ред.), точно так же, как получила носители (ядерных боеголовок – ред.)", – озвучил свои выдумки пропагандист.

"Они получат тактическое ядерное оружие. И они применят его, в отличие от нас. Его немедленно применят по территории РФ под аплодисменты Запада", – истерически добавил Соловьев.

К слову, ранее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ядерным ударом по территории Великобритании и Франции, если ракеты Storm Shadow/SCALP-EG будут атаковать РФ.

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