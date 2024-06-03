Соловйов впав у істерику через "ядерку" України

Пропагандист із серйозним обличчям брехав з екрану телевізора, що Україна завдасть ядерного удару по РФ.

Російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику у ефірі свого шоу, заявивши, що США начебто готові передати Україні тактичну ядерну зброю.

Свою брехливу заяву Соловйов зробив у ефірі пропагандистської телепрограми, фрагмент якої поширюється в Мережі.

Так, Соловйов узявся стверджувати, що Україна перебуває вже "за крок" до отримання тактичної "ядерки".

"Через крок Україна отримає тактичну ядерну зброю. Точно так само, як зараз отримала дозвіл (на удари по західною зброєю по території РФ – ред.), точно так само, як отримали носії (ядерних боєголовок – ред.)", – озвучив свої вигадки пропагандист.

"Вони отримають тактичну ядерну зброю. І вони застосують її, на відміну від нас. Її негайно застосують по території РФ під аплодисменти Заходу", – істерично додав Соловйов.

До слова, раніше заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив ядерним ударом по території Великої Британії та Франції, якщо ракети Storm Shadow/SCALP-EG атакуватимуть РФ.

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