На росТБ українців оголосили "людьми другого сорту": обурились навіть колаборанти – відео

В ефірі російського "Першого каналу" вже відкрито звучать фашистські наративи щодо українців. Так, член команди диктатора Путіна пропагандист Олександр Артамонов назвав українців "людьми другого гатунку".

Відповідне відео опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Я дуже невисокої думки про українців. Я не бачу, щоб вони повставали і щось таке робили. У мене до них ставлення набагато нижче, ніж до росіян... Я наполягатиму на тому, що ці люди другого сорту", - заявив російський пропагандист

Слова пропагандиста не витримав навіть колаборант з Донецька Олександр Семченко, який назвав заяви Артамонова фашистськими та неприпустимими.

Як додав Казанський, колаборанта-втікача Олега Царьова теж обурила заява Олександра Артамонова.

Нагадаємо, скандальний шоумен Джигурда, родом із Києва, піде воювати на боці окупантів проти України.

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