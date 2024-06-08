У Білорусі будують ангари для "Іскандерів": експерт розповів про задум Лукашенка

На території однієї військової частини в Осиповичах будують два нові ангари для укриття "Іскандерів". Це будівництво може свідчити про побоювання білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо безпеки певних об'єктів на території Білорусі.

Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, ангари дуже схожі на сховища для ОТРК "Іскандер", які будували на території цього ж містечка у 2022 – 2023 роках. Один ангар розрахований на розміщення 13 одиниць техніки.

"Лукашенко боїться наших ударів по території Білорусі, а саме по двох своїх НПЗ – Мозирському та Новополоцькому НПЗ. Це два найбільших нафтопереробних білоруських заводи, які зараз працюють на Росію", - наголосив Роман Світан.

Експерт зауважив, що успішні атаки України на нафтопереробні заводи у Росії спричинили зупинку половини експортних можливостей росіян. Тому Москва була змушена серйозно наростити експорт бензину з Білорусі, аби не допустити дефіциту на внутрішньому ринку.

"Зараз на білоруському бензині, дизелі та авіаційному керосині рухається по землі та літає у повітрі російська техніка. Тому Лукашенко правильно боїться ударів, зокрема, по цих двох НПЗ. Через те намагатиметься лякати наявністю у себе "Іскандерів", – додав Світан.

Нагадаємо, білоруський військовий аналітик Олександр Алесін припускає, що Збройні сили Білорусі готуються до можливого нападу "незаконних формувань".

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