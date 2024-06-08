Лось атакував літню жінку: BILD показав реалії уральських містян

У місті Салават у російському Башкортостані мешканці спального району серед білого дня побачили молодого лося, який бігав між будинками та припаркованими автомобілями.

Про це пише BILD.

Коли на шляху лося випадково опинилася літня жінка з собакою, він збив її з ніг і побіг далі.

Видання зазначає, що жінка відбулася синцями, пес лишився неушкодженим. Сохатий після скоєного нападу втік у ліс.

Лось — один із найбільших видів оленів. Вага "підлітка" цього виду становить щонайменше 300 кг, а зріст трохи менше за 2 метри.

Варто зазначити, що уральське місто Салават – це не маленьке село на узліссі, а місто республіканського значення та один з найбільших промислових центрів Башкортостану з населенням майже 150 тисяч людей.

Нагадаємо, в США жираф витягнув з пікапа маленьку дівчинку, коли та хотіла його погодувати. Але дитина не злякалася і попросила батьків купити їй сувеніри з зображенням тварини.

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