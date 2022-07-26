В Японії дикі мавпи нападають на людей: вже понад 40 постраждалих

За останні тижні в місті Ямагуті було щонайменше 42 поранені людини. Серед них – діти та люди похилого віку.

Японська поліція використовує заспокійливу зброю, намагаючись зупинити хвилю нападів диких мавп, які тероризують жителів.

Про це пише BBC.

У нападах звинувачують японських макак

Хоча ці мавпи є звичайним явищем у значній частині країни, але подібні інциденти – рідкість за короткий проміжок часу.

"Рідко можна побачити таку кількість нападів за короткий проміжок часу. Спочатку нападам піддавалися лише діти та жінки. Останнім часом цілями стали також літні люди та дорослі чоловіки", – сказав один з міських чиновників.

Мавп пробували ловити пастками, але невдало. Влада не впевнена чи то нападає одна мавпа, чи кілька. Травми в людей були різними: подряпини, покусані ноги та руки, покусана шия та живіт.

Повідомляється про випадок, коли чотирирічну дівчинку мавпа подряпала, увірвавшись до квартири. Також тварина проникла в клас дитячого садка. Були численні повідомлення мешканців про те, що мавпа проникла в їхній будинок через розсувні двері або відкриті вікна.

Один з мешканців розповів, що почув плач своєї дитини на першому поверсі будинку. Коли прийшов, то мавпа стояла над дитиною.

Чисельність японських макак, які колись були вразливим видом, нещодавно зросла. Їх внесли до списку Міжнародного союзу охорони природи як вид, що викликає найменше занепокоєння.

Дослідження Університету Ямагати свідчить, що їх відновлення "спровокувало серйозні конфлікти між людьми та макаками". Зокрема, зменшилась відстань. Зміна культурного ставлення до макак, зміни в поведінці людей і зміни в лісовому середовищі вказані як можливі причини конфліктів.

Нагадаємо, під Москвою мавпа напала на 2-річну дитину і сильно покусала її: відео.

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