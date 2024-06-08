В Беларуси строят ангары для "Искандеров": эксперт рассказал о замысле Лукашенко

На территории одной воинской части в Осиповичах строят два новых ангара для укрытия "Искандеров". Это строительство может свидетельствовать об опасениях белорусского диктатора Александра Лукашенко по поводу безопасности определенных объектов на территории Беларуси.

Такое мнение высказал 24 канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, ангары очень похожи на хранилища для ОТРК "Искандер", которые строили на территории этого же городка в 2022-2023 годах. Один ангар рассчитан на размещение 13 единиц техники.

"Лукашенко боится наших ударов по территории Беларуси, а именно по двум своим НПЗ — Мозырскому и Новополоцкому НПЗ. Это два крупнейших нефтеперерабатывающих белорусских завода, которые сейчас работают на Россию", — подчеркнул Роман Свитан.

Эксперт отметил, что успешные атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России повлекли за собой остановку половины экспортных возможностей россиян. Поэтому Москва была вынуждена серьезно нарастить экспорт бензина из Белоруссии, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке.

"Сейчас на белорусском бензине, дизеле и авиационной керосине двигается по земле и летает в воздухе российская техника. Поэтому Лукашенко правильно боится ударов, в частности, по этим двум НПЗ. Поэтому будет пытаться пугать наличием у себя "Искандеров", — добавил Свитан.

Напомним, белорусский военный аналитик Александр Алесин предполагает, что Вооруженные силы Беларуси готовятся к возможному нападению "незаконных формирований".

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