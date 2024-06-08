Четвертый триумф за пять лет: определилась победительница Roland Garros-2024

Полька Ига Швентек в третий раз подряд выиграла Открытый чемпионат Франции.

Первая ракетка мира Ига Швентек стала чемпионкой женского одиночного турнира Roland Garros-2024.

В финальном матче польская теннисистка разгромила итальянку Жасмин Паолини (№15 WTA) – 6:2, 6:1.

Таким образом, Швентек в третий раз подряд и в четвертый раз за последние пять лет выиграла Открытый чемпионат Франции. Она побеждала на французском мэйджоре в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

В целом 23-летняя полька за свою карьеру завоевала пять титулов на турнирах Grand Slam. Помимо четырех побед на Roland Garros, она также выиграла US Open-2022.

Для 28-летней Паолини это был первый в карьере финал турнира уровня Grand Slam.

Напомним, ни одна из украинских теннисисток не сумела добраться до четвертьфинала одиночного разряда Roland Garros-2024. Лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая выбыла в 1/8 финала.

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