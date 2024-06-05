Джокович перенес операцию и пропустит Wimbledon-2024

Титулованный сербский теннисист также рискует не сыграть на Олимпиаде.

Первая ракетка мира Новак Джокович перенес операцию на мениску после того, как из-за травмы правого колена снялся с Roland Garros-2024.

Как сообщает L'Equipe, 37-летнему сербскому теннисисту понадобится минимум три недели на восстановление после хирургического вмешательства. Из-за этого он будет вынужден пропустить следующий турнир Grand Slam – Wimbledon-2024.

Также отмечается, что участие Новака в Олимпийских играх-2024 будет зависеть от темпов восстановления после хирургического вмешательства.

Основная сетка Wimbledon состоится с 1 по 14 июля. Олимпиада в Париже продлится с 26 июля по 11 августа.

Джокович получил повреждение в пятисетовом матче против аргентинца Франсиско Серундоло в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, который смог завершить победой.

В четвертьфинале французского мэйджора Нолле должен был сыграть против седьмой ракетки мира Каспера Рууда. Из-за снятия серба норвежец автоматически вышел в полуфинал.

Таким образом, Джокович не сможет защитить прошлогодний титул чемпиона Roland Garros. Также Новак впервые за долгое время потеряет статус первой ракетки мира. Со следующей недели рейтинг ATP возглавит 22-летний итальянец Янник Синнер.

Читайте также:

Две украинские теннисистки пробились в четвертьфинал парного турнира Roland Garros-2024

Свитолина проиграла четвертой ракетке мира и не сумела выйти в 1/4 финала Roland Garros-2024

Шесть украинских теннисисток заявились в основную сетку Wimbledon-2024