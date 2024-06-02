На росТВ украинцев объявили "людьми второго сорта": возмутились даже коллаборанты — видео

В эфире российского "Первого канала" уже открыто звучат фашистские нарративы в отношении украинцев. Так, член команды диктатора Путина пропагандист Александр Артамонов назвал украинцев "людьми второго сорта".

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Я очень невысокого мнения об украинцах. Я не вижу, чтобы они восставали и что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к россиянам... Я буду настаивать на том, что эти люди второго сорта", - заявил российский пропагандист.

Слова пропагандиста не выдержал даже коллаборант из Донецка Александр Семченко, назвавший заявления Артамонова фашистскими и недопустимыми.

Как добавил Казанский, беглеца-коллаборанта Олега Царева тоже возмутило заявление Александра Артамонова.

Напомним, скандальный шоумен Джигурда, родом из Киева, пойдет воевать на стороне оккупантов против Украины.

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