Чи може Україна розробляти ядерну зброю – пояснення експерта

Україна після здобуття незалежності була третьою в світі країною за розміром ядерного арсеналу.

Після розвалу СРСР Україна успадкувала третій у світі арсенал ядерної зброї – 176 міжконтинентальних балістичних ракет та понад 4 тисячі ядерних боєзарядів. Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник каже, що створення ядерної зброї – функціонально дуже складний процес. Адже плутоній, який використовують для створення такої зброї, дуже важко добувати.

Таку думку він висловив "24 Каналу".

За його словами, якби Україна розпочала виготовлення ядерної зброї, важко було б це приховати. Такі роботи ведуться на атомних електростанціях.

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"Інформація б розповсюдилася, і немає ані найменшого сумніву, що наші союзники заборонили б таку діяльність. Якби, умовно, були чи політична воля, чи виробничі потужності, чи гроші. Як тільки це стане об’єктивною реальністю, нам негайно всі перешкоджатимуть," – вважає експерт.

Він також додав, що в України немає технології виробництва ядерних снарядів, проте наявність атомних електростанцій може це змінити, якщо досліджувати це питання.

"Я не бачу коефіцієнт корисності такого способу дії. Хіба є один виняток, як за ізраїльським прикладом, якщо все буде санкціоновано нашим головним союзником – Сполученими Штатами Америки", – резюмував Петро Черник.

Нагадаємо, в Німеччині зробили гучну заяву про те, хто зупинив ядерний удар РФ по Україні.

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