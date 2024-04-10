Может ли Украина разрабатывать ядерное оружие – объяснение эксперта

Украина после обретения независимости была третьей страной мира по размеру ядерного арсенала.

После развала СССР Украина унаследовала третий в мире арсенал ядерного оружия – 176 межконтитнентальных баллистических ракет и более 4 тысяч ядерных боезарядов. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник говорит, что создание ядерного оружия – функционально очень сложный процесс. Ведь плутоний, используемый для создания такого оружия, очень трудно добывать.

Такое мнение он высказал "24 Каналу".

По его словам, если бы Украина приступила к изготовлению ядерного оружия, то трудно было бы это скрыть. Подобные работы ведутся на атомных электростанциях.

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"Информация бы распространилась и нет ни малейшего сомнения, что наши союзники запретили бы такую деятельность. Если бы, условно, были или политическая воля, производственные мощности или деньги. Как только это станет объективной реальностью, нам немедленно все будут препятствовать" — считает эксперт.

Он также добавил, что у Украины нет технологии производства ядерных снарядов, однако наличие атомных электростанций может изменить это, если исследовать этот вопрос.

"Я не вижу коэффициент полезности такого способа действия. Разве есть одно исключение, как по израильскому примеру, если все будет санкционировано нашим главным союзником — Соединенными Штатами Америки",- резюмировал Петр Черник.

Напомним, в Германии сделали громкое заявление о том, кто остановил ядерный удар РФ по Украине.

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