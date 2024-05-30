Что будет с курсом доллара: эксперт посоветовал, стоит ли покупать валюту

Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский считает стремительное подорожание доллара ситуативным. В такой ситуации валюту следует покупать только при крайней необходимости, чтобы не потерять свои деньги на колебаниях курса.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Когда Национальный банк в начале мая объявил масштабную валютную либерализацию, в принципе ожидалось, что она повлияет на валютный рынок. Основные требования, скажем, ограничения были сняты фактически в середине мая и там необходимо было подготовить определенные документы для того, чтобы производить расчеты по своим внешним обязательствам, как следствие сейчас, как раз пришелся на конец мая, наибольший объем спроса на валюту", – объяснил экономист.

Он добавил, что текущую ситуацию не следует рассматривать в рамках прогнозируемого курса, потому что она отражает лишь краткосрочный очень высокий спрос на доллары.

По словам Несходовского, несколько месяцев назад крупные компании, в том числе владельцами которых являются Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, сообщили Кабмину о необходимости купить примерно 1,5 млрд долларов, чтобы погасить свои обязательства по кредитам и другим расчетам с иностранными партнерами.

"На тот момент Национальный банк ответил отказом. Он сказал, что не будет делать для отдельных компаний отдельные условия, но вместе с тем сейчас он сделал эту валютную либерализацию и эти компании вышли на рынок и покупают валюту", — пояснил Несходовский.

Эксперт отметил, что, несмотря на рекордные объемы реализации валюты Национальным банком, в стране есть устойчивая тенденция к росту курса. Однако дальнейшее повышение курса будет происходить только в течение этой и, возможно, на следующей неделе, то есть пока будет сохраняться повышенный спрос.

"Золото-валютных резервов в национальном банке достаточно для того, чтобы удовлетворить этот восходящий спрос. После этого, я убежден, уже не будет этого ситуативного спроса и доллар опустится до около 40 грн плюс минус 10-20 копеек", — пояснил Несходовский.

На вопрос, есть ли смысл гражданам сейчас покупать доллары, Несходовский отметил, что именно сейчас для этого неблагоприятная ситуация.

"Как раз на разнице между покупкой и продажей валюты вы скорее всего потеряете. Сейчас есть пик, уровень на сегодня курса, который будет держаться — это максимум 41-41,2 грн за доллар это максимум".

Напомним, с приближением лета доллар начал быстро дорожать, хотя обычно бывало наоборот. ТСН узнавало, что происходит с курсом валют и какой исторический рекорд уже установлен.

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