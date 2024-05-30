Що буде з курсом долара: експерт порадив, чи варто купувати валюту

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський вважає стрімке здорожчання долара ситуативним. В такій ситуації валюту варто покупати лише за крайньої потреби, щоб не втратити свої гроші на коливаннях курсу.

Про це пише "Еспресо".

"Коли Національний банк на початку травня оголосив масштабну валютну лібералізацію, в принципі було очікувано, що вона вплине на валютний ринок. Основні вимоги, скажімо, обмеження були зняті фактично в середині травня і там необхідно було підготувати певні документи для того, щоб здійснювати розрахунки за своїми зовнішніми зобов'язаннями, як наслідок зараз, якраз припав на кінець травня, найбільший обсяг попиту на валюту", – пояснив економіст.

Він додав, що поточну ситуацію не варто розглядати в рамках прогнозованого курсу, тому що вона відображає лише короткостроковий дуже високий попит на долари.

За словами Несходовського, декілька місяців тому великі компанії, зокрема власниками яких є Рінат Ахметов та Віктор Пінчук, повідомили Кабмін про необхідність купити приблизно 1,5 млрд доларів, щоб погасити свої зобов'язання по кредитам та іншим розрахункам з іноземними партнерами.

"На той момент Національний банк відповів відмовою. Він сказав, що не буде робити для окремих компаній окремі умови, але разом з тим зараз він зробив цю валютну лібералізацію і ці компанії вийшли на ринок та відповідно купують валюту", – пояснив Несходовський.

Експерт зазначив, що попри рекордні обсяги реалізації валюти Національним банком, в країні є стійка тенденція до зростання курсу. Проте подальше підвищення курсу відбуватиметься лише протягом цього і, можливо, наступного тижня, тобто, доки буде зберігатися підвищений попит.

"Золото-валютних резервів у національному банку є достатньо для того, щоб задовольнити цей висхідний попит. Після цього, я переконаний, вже не буде цього ситуативного попиту й долар опуститься до близько 40 грн плюс мінус 10-20 копійок", - пояснив Несходовський.

На запитання, чи є сенс для громадян зараз купувати долари, Несходовський зазначив, що саме зараз для цього несприятлива ситуація.

"Якраз на різниці між купівлею і продажем валюти ви скоріш за все втратите. Зараз є пік, рівень на сьогодні курсу, який буде триматися – це максимум 41–41,2 грн за долар це максимум".

Нагадаємо, з наближенням літа долар почав швидко дорожчати, хоча, зазвичай, бувало навпаки.ТСН дізнавалося, що відбувається з курсом валют і який історичний рекорд вже встановлено.

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