Гривня оновила історичний мінімум: економісти про те, чому долар і євро різко пішли вгору

Курс долара б'є рекорди – економісти розповіли, що буде далі на валютному ринку.

Курс долара в Україні продовжує зростати, а гривня стрімко втрачає позиції. На сьогодні, 29 травня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 40,3958 грн. В обмінниках вартість долара уже перетнула 41 гривню, а вартість євро наблизилась до 45 грн.

Чому курс долара б'є рекорди і чого очікувати на валютному ринку найближчим часом, розповів професор кафедри фінансів Львівської політехніки Віталій Рисін, передає "Еспресо".

На думку фінансиста, несприятлива ситуацію з платіжним балансом виникла, зокрем, через зменшення експорту. За даними Держтату, за перший квартал цього року Україна імпортувала товарів на 5,9 млрд грн більше, ніж експортувала.

"Закономірно, що тиск на курс постійний. НБУ в міру своїх можливостей намагається погашати несприятливі коливання за рахунок золотовалютних резервів. Однак НБУ не може надто захоплюватись такою політикою та витрачати надмірну кількість резервів. Крім того, політика НБУ не передбачає такого повністю ручного управління курсом", – каже Рисін.

Він нагадав, що від травня НБУ ухвалив певні пом’якшення валютних обмежень для підприємств, які були запроваджені від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, бізнесу знову дозволили купувати валюту та переказувати кошти за кордон для оплати аеропортових та портових зборів, штрафів, членських внесків тощо.

"На жаль, маємо не надто позитивну ситуацію з державними фінансами. Ситуація на валютному ринку значною мірою залежить від надходження міжнародної допомоги: надходять кошти – гривня стабілізується, є перерва у надходженнях – гривня падає. І от тепер маємо збіг кількох чинників", – каже експерт. Рисін перелічив ці чинники:

зменшення обсягів надходження допомоги,

попит на валюту,

прогнозоване подорожчання енергоносіїв,

дефіцит бюджету,

спекуляції.

"Усе це в купі призвело до зниження курсу гривні", – вважає фінансист.

Економічний експерт Віктор Гальчинський додав, що ринок диктує попит на валюту в очікуванні здорожчання електроенергії. На його думку, здорожчання електрики може дещо прискорити інфляцію та перегляд облікової ставки в червні.

Обидва експерти зауважили, що зміцнення гривні можливе в ті періоди, коли Україна отримує транші допомоги від партнерів.

Раніше фінансисти надали прогноз, що буде з курсом долара в Україні найближчими місяцями.

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