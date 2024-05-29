Від 1 червня в Україні зміниться тариф на світло – джерела

За спожите світло понад 100 кВт на місяць платити доведеться значно більше.

У четвер, 30 травня, Кабінет міністрів планує ухвалити рішення про зміну формули оплати населенням послуги електропостачання. Від 1 червня за спожите світло понад 100 кВт на місяць доведеться платити на 80% більше.

Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела в уряді.

Новий тариф становитиме:

2,64 грн за споживання до 100 кВт (не зміниться).

4,8 грн за все, що понад 100 кВт.

Тобто при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме, як і тепер, 264 гривень. У разі споживання 200 кВт, сума у платіжці збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень).

Також читайте В Україні здорожчає електроенергія: у Міненерго розповіли про свої плани

За словами співрозмовника видання, проєкт рішення Кабміну уже готовий, затвердити його збираються завтра. Під час його підготовки уряд також розглядав варіант простого підвищення тарифу до 3,96 грн за кВт.

Нагадаємо, раніше про такі плани уряду повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. При цьому він зауважив, що підвищення тарифу не призведе до розв'язання проблем в енергетиці чи якості послуг, а призводитиме до ще більших боргів населення за житлово-комунальні послуги.

Читайте також: