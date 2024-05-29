Богдан Козак помер: у Львові попрощалися з легендарним актором

У Львові попрощалися з легендарним актором та народним артистом України Богданом Козаком, який помер 28 травня.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, який також опублікував фото з прощання. Відспівування минуло в храмі Святої Трійці. Після цього Богдана Козака провели в останню путь в Національному театрі імені Марії Заньковецької, актором якого він був і де отримав останні оплески.

У Львові попрощалися з Богданом Козаком / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

На прощання з народним артистом прийшли близькі, знайомі, колеги, учні та віддані шанувальники його творчості.

У Львові попрощалися з Богданом Козаком / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

"Кажуть, з кожною прем'єрою, з кожною роллю актор проживає ще одне життя. Богдан Козак мав щастя – у нього їх було сотні, а ще були сотні акторів, яким він відкрив дорогу у професію. Сьогодні (29 травня – прим. ред.) у Львові прозвучали останні оплески для Корифея. Богдане Миколайовичу, ви завжди будете жити у серцях вдячних глядачів та учнів", - написав Максим Козицький.

У Львові попрощалися з Богданом Козаком / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Поховали Богдана Козака у Львові на Личаківському кладовищі.

У Львові попрощалися з Богданом Козаком / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер актор-військовий Євген Шумілов. Артист трагічно загинув на фронті, коли захищав пораненого побратима.

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