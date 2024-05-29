Богдан Козак умер: во Львове попрощались с легендарным актером

Во Львове попрощались с легендарным актером и народным артистом Украины Богданом Козаком, который умер 28 мая.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, который также опубликовал фото с прощания. Отпевание прошло в храме Святой Троицы. После этого Богдана Козака провели в последний путь в Национальном театре имени Марии Заньковецкой, актером которого он был и где получил последние аплодисменты.

Во Львове попрощались с Богданом Козаком / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

На прощание с народным артистом пришли близкие, знакомые, коллеги, ученики и поклонники его творчества.

Во Львове попрощались с Богданом Козаком / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

"Говорят, с каждой премьерой, с каждой ролью актер проживает еще одну жизнь. Богдан Козак имел счастье – у него их было сотни, а еще были сотни актеров, которым он открыл дорогу в профессию. Сегодня (29 мая – прим. ред.) .) во Львове прозвучали последние аплодисменты для Корифея. Богдан Николаевич, вы всегда будете жить в сердцах благодарных зрителей и учеников", - написал Максим Козицкий.

Во Львове попрощались с Богданом Козаком / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Похоронили Богдана Козака во Львове на Лычаковском кладбище.

Во Львове попрощались с Богданом Козаком / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Напомним, недавно стало известно, что умер актер-военный Евгений Шумилов. Артист трагически погиб на фронте, когда защищал раненого побратима.

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