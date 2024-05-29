В России заявили, что обмены пленными прекращены

В срыве процесса Москва обвиняет Киев.
В России заявили, что обмен военнопленными между Киевом и Москвой "приостановлен уже несколько месяцев" подряд.
Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщают росСМИ.
В лучших традиция Москвы – Москалькова набросилась с обвинениями на Киев. Мол, Украина выдвигает "надуманные требования" для обмена. По ее словам, российское ведомство находится в постоянном диалоге с украинским омбудсменом и Международным комитетом Красного Креста.
Также Москалькова утверждает, что ежедневно совершает "зеркальные" посещения украинских военнопленных. Она говорит, что обе стороны посетили уже 700 военных в плену.
Напомним, Папа Римский сделал новое заявление об обмене пленными между РФ и Украиной. Он призвал к обмену и заявил, что "Святой престол будет содействовать любым усилиям в этом направлении".
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