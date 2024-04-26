Украина вернула тела 140 погибших защитников

В Украину вернули тела 140 погибших защитников. Их лица еще предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.

Украина вернула тела еще 140 погибших военнослужащих. Большинство павших героев воевали на Донецком направлении.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Удалось вернуть 112 тел воевавших на Донецком направлении защитников, 20 павших воинов на Луганском направлении, пять — из Сумского направления, двух — из Запорожского направления и одного из Херсонского направления.

Отмечается, что тела павших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Это необходимо для установления лиц погибших.

Возвращением тел военных занимались сотрудники Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины. Отдельную благодарность в Штабе выразили Международному комитету Красного Креста.

Напомним, 8 февраля Украина вернула из российского плена еще 100 защитников. Это бойцы Нацгвардии, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя.

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