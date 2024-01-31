Этот обмен войдет в историю: на родину удалось вернуть 207 украинцев

Большой успех для страны и не меньшая радость для военных семей.

31 января войдет в историю. Президент Украины объявил об успешном обмене пленными с Россией. На родину удалось вернуть 207 украинцев. Некоторые из них не видели родных с самого начала полномасштабной войны.

Детали 50-го обмена военнопленных с РФ, как их встречали и кого удалось вернуть домой, а также что сказал Зеленский и о чем лжет глава Кремля Путин, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Большой обмен

31 января Владимир Зеленский объявил очень хорошую новость: несмотря на все, Украине удалось провести такой важный обмен военнопленными с РФ. Первые и очень чувствительные кадры украинских бойцов, вернувшихся живыми из российского плена, опубликовали в Координационном штабе по военнопленным. Измученные и похудевшие, но точно не покоренные мужчины, плакали от радостного осознания: они в Украине, скоро будут дома, могут позвонить родным и спеть родной гимн.

В своем сообщении Зеленский похвалил команду переговорщиков: главу ГУР Буданова, омбудсмана Лубинца, а также руководителя Офиса президента Ермака. А задача у них была не из легких. После падения в Белгородской области российского ИЛ-76, в котором Москва обвинила ВСУ, "решисты" "зареклись" от любых обменов пленными.

27 января Кирилл Буданов в эфире телемарафона "Единые новости" заверил, что обмен таки состоится. В конце концов, 31 января вылез из бункера и Путин, заявив, что они не будут прекращать обмены.

Украинские бойцы наконец-то дома

Обмен, кстати, уже 50-й с начала полномасштабного вторжения, к счастью, таки произошел. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак домой вернули 207 украинцев-воинов ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и Нацполиции. Есть среди них и те воины, которые попали в плен еще в 2022 году, защищая Мариуполь. Эти мужественные защитники, защищавшие украинскую независимость ценой своего здоровья и свободы. Как говорят: они выдержали — не выдержала сталь.

"Возвратим наших людей из российского плена. 207 украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции — рядовые, сержанты и офицеры. Многие защитники Мариуполя, военные, которые были на "Азовстале", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонскому и Сумскому направлениям", — сказал он.

Обмен военнопленными Украина 31 января 2024 / Фото: Владимир Зеленский

Стали известны потрясающие детали

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными раскрыли важные детали и рассказали больше о тех, кого удалось уволить.

Среди спасенных военнослужащих 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

180 возвращающихся домой — из рядового и сержантского состава, еще 27 — украинские офицеры. По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из уволенных защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре будет 21 год.

История одного из пленных Россией воинов вообще ошеломляет. Военный по имени Захар встретил войну в Мариуполе и встал на оборону города вместе с женой. Там он вместе с ней и попал в плен. Через полгода женщину обменяли и она вместе с детьми переехала в Днепр, чтобы дождаться своего мужа. Но россияне не дали осуществить мечту. 14 января 2023 года россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины. Ждет отца его старшая дочь 19-летняя Руслана.

Обмен военнопленными Украина 31 января 2024 / Фото: Владимир Зеленский

"Возвращаются домой медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали побратимов и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали". Вернулся на родную землю старший лейтенант, защищающий Украину от 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена "За мужество". двое родных братьев, солдат ВСУ Анатолий и Павел. Спасен еще один защитник острова Змеиный", — говорится в сообщении Координационного штаба по обращению с военнопленными.

С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 защитников и защитниц.

Обмен военнопленными Украина 31 января 2024 / Фото: Владимир Зеленский

"Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь", — говорится в сообщении.

К сожалению, как сообщают в Главном управлении разведки, среди этих 207 украинцев нет бойцов, которых Россия передала Украине 24 января. Тогда обмен не произошел из-за падения российского военно-транспортного самолета ИЛ-76 в Белгородской области. Россия заявила, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых везли на обмен, но доказательств не предоставила и тела не показала. После нового обмена Путин заявил, что именно Украина сбила этот самолет со своими гражданами на борту, но, как всегда, говорится в сообщении голословно…

Никаких доказательств, никаких фактов. Только добавил, что из-за этого события Россия не собирается останавливать обмены пленных.

Ранее сообщалось, что перед обменом 24 января в Украину ни в коем случае не поступала информация или просьба от РФ "обеспечить режим тишины, потому что садится борт с военнопленными украинцами ".

Напомним, во время обмена 31 января были привлечены в качестве посредника Объединенных Арабских Эмиратов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что 31 января состоялся 50-й обмен пленными. Всего вернули 3035 украинцев.

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