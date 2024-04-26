Девушка стала одержимой парнем из-за редкого заболевания: что она делала

Она требовала постоянного внимания и даже пыталась покончить с собой.

У 18-летней девушки из Китая, которая звонила своему парню более 100 раз в день, диагностировали "любовный мозг".

Об этом пишет South China Morning Post.

Девушка с фамилией Сяоюй из провинции Сычуань стала настолько одержима, что это серьезно повлияло на ее психическое здоровье и превратило жизнь ее парня в ужас.

Врач Ду На сказала, что тревожное поведение Сяоюй началось на первом курсе университета. У пары сложились интимные отношения, но вскоре он стал чувствовать себя некомфортно, потому что она сильно зависела от него и постоянно нуждалась в нем.

Она не только уговаривала его постоянно сообщать о своем местонахождении, но и хотела, чтобы он отвечал на ее сообщения в любое время дня и ночи.

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Однажды Сяоюй позвонила ему более ста раз, но он не ответил. Она так расстроилась и разозлилась, что начала бросаться вещами в доме и ломать их.

Бойфренд позвонил в полицию, которая прибыла как раз в тот момент, когда она угрожала прыгнуть с балкона.

Сяоюй отправилась в больницу, где ей поставили диагноз граничное расстройство личности, которое также известно как "любовный мозг". Ду сказала, что это состояние может сосуществовать с другими психическими заболеваниями, такими как тревога, депрессия и биполярное расстройство. Медик не раскрыла причины болезни Сяоюй, но сказала, что оно часто возникает у людей, у которых в детстве не было здоровых отношений со своими родителями.

Она добавила, что люди с легкой формой заболевания, чья жизнь не пострадала, могут поправиться самостоятельно, научившись управлять своими эмоциями. Однако людям с тяжелыми симптомами потребуется медицинская помощь.

Напомним, женщина более 2000 раз позвонила в экстренную службу. Что произошло и чем все закончилось.

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