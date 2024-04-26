Дівчина стала одержимою хлопцем через рідкісне захворювання: що вона робила

Вона вимагала постійної уваги і навіть намагалася накласти на себе руки.

У 18-річної дівчини з Китаю, яка телефонувала своєму хлопцеві понад 100 разів на день, діагностували "любовний мозок".

Про це пише South China Morning Post.

Дівчина з прізвищем Сяоюй з провінції Сичуань стала настільки одержимою, що це серйозно вплинуло на її психічне здоров'я і перетворило життя її хлопця на жах.

Лікарка Ду На сказала, що тривожна поведінка Сяоюй почалася на першому курсі університету. У пари склалися інтимні стосунки, але незабаром він став почуватися некомфортно, бо вона почала сильно залежати від нього і постійно потребувала його.

Вона не лише вмовляла його постійно повідомляти її про своє місцеперебування, але й хотіла, щоб він відповідав на її повідомлення в будь-який час дня та ночі.

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Одного разу Сяоюй зателефонувала йому понад сто разів, але він не відповів. Вона так засмутилася і розлютилася, що почала кидатися речами у будинку та ламати їх.

Бойфренд зателефонував до поліції, яка прибула якраз у той момент, коли вона погрожувала стрибнути з балкона.

Сяоюй вирушила до лікарні, де їй поставили діагноз межовий розлад особистості, який також відомий як "любовний мозок". Ду сказала, що цей стан може співіснувати з іншими психічними захворюваннями, такими як тривога, депресія та біполярний розлад. Медикиня не розкрила причини хвороби Сяоюй, але сказала, що вона часто виникає у людей, у яких у дитинстві не було здорових стосунків зі своїми батьками.

Вона додала, що люди з легкою формою захворювання, чиє життя не постраждало, можуть одужати самостійно, навчившись керувати своїми емоціями. Проте людям із тяжкими симптомами буде потрібна медична допомога.

Нагадаємо, жінка понад 2000 разів зателефонувала до екстреної служби. Що сталося і чим усе закінчилося.

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