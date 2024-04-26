Жінка взяла на виховання 74 підлітки: "Нудно мені ніколи не було"

83-річна жінка приголомшила, як разом зі своїм чоловіком виховала понад 70 дітей.

Про це пише Daily Star.

Пенсіонерка Норма Шоу, яка раніше працювала адміністраторкою психіатричної лікарні, побачила все: від ночей у тюремних камерах до того, як її перша назвала дитина стала бабусею.

Норма не змогла мати своїх дітей через те, що в дитинстві перенесла туберкульоз хребта, внаслідок чого вона провела сім років у лікарні.

Коли вона вийшла заміж за свого чоловіка Єна у віці 42 років, вони вирішили зайнятися вихованням дітей. За минулі роки вони надали будинок 74 підліткам.

Норма та Єн / Фото: Norma Shaw / SWNS

Вона поділилася: "Ви повинні бути послідовними, не приймати нічого надто близько до серця і, перш за все, зберігати почуття гумору, тому що воно вам знадобиться. Я хотіла б мати дітей, але, оскільки в дитинстві в мене була така жахлива хвороба, я не могла. Мій чоловік казав, що це складне слово, щоб описати це, але ніколи не було нудно. Усі люди різні, ми з чоловіком проводили альтернативні вечори в поліцейських дільницях – одна з наших дітей завжди мала проблеми із законом. Нам обом дуже сподобалося виховувати дітей, ми намагаємося показати, що таке нормальна родина, це не всі троянди та мед, це супутня травма. Багато з цих дітей не довіряли нікому та світу – не засуджуйте, зберігайте почуття гумору. Я завжди думала, що це може бути моя дитина".

Норма та Єн отримали своє перше розміщення 1986 року після закінчення річного курсу, який навчив їх поводитися з дітьми, які порушують закон або вживають наркотики та алкоголь.

Їхня перша вихованка, якій було 15 років, коли вона приїхала до їхнього дому, досі підтримує зв'язок із Нормою і сама є бабусею.

Жінка сказала, що найтриваліший термін їхнього перебування становив чотири з половиною роки, і іноді їм надавали екстрений перепочинок всього на одну ніч.

Норма стверджувала, що сім'я завжди була для неї важлива, оскільки коли вона була дитиною, вона лежала в лікарні і рідко бачила своїх батьків.

Норма та Єн / Фото: Norma Shaw / SWNS

Останнє місце вони отримали 2020 року, всього за рік до того, як, на жаль, помер Єн, і Норма плекала цей останній рік разом.

Вона додала: "Коли ви бачите, як вони змінюють своє життя, це чудово, ми запропонували їм стабільний будинок, коли багато хто з цих дітей не знав, куди вони йдуть день у день. У них був розпад сімей, алкоголізм, батьки вживали наркотики – я завжди думала, що якщо ти не можеш допомогти іншим людям, який у цьому сенс? Ми зупинилися за рік до смерті Єна, тому ми мали рік для себе. Пам'ятаю, я подумала, що ми зупинилися якраз вчасно. Ви повинні захотіти це зробити, а не щось, що ви можете взяти та кинути, бо ви граєте з емоціями молодих людей".

Нагадаємо, жінка відверто зізналася, що не любить свою названу дочку. Вона звернулася до психотерапевта, щоб подолати свої негативні почуття до неї.

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