Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 25-27 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

З четверга, 25 квітня, по суботу, 27 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

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