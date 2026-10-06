Синові королеви Матильди виповнився 21 рік: палац поділився новим фото

Принц Еммануель / © Instagram Бельгійської королівської родини

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Як це заведено в такі важливі дати, бельгійська королівська родина поділилася фотографією принца на честь його 21-річчя.

«Ура! Принц святкує свій 21-й день народження», — написали вони під знімком, зробленим Басом Богарцем у королівському маєтку Лакен. На фотографії Еммануель Бельгійський позує на відкритому повітрі, тримаючи руки в кишенях, у невимушеному образі: сірому картатому піджаку, синьо-білій сорочці з дрібним принтом та світлих штанях.

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Принц Еммануель третій у черзі на бельгійський престол, після принцеси Єлизавети та принца Габріеля. Це дозволило йому зростати в менш публічній атмосфері, ніж спадкоємиця престолу, хоча він регулярно присутній на важливих сімейних заходах.

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Принц Еммануель / © Instagram Бельгійської королівської родини

Він також обрав свій академічний шлях. Після кількох років навчання у Бельгії він отримав Міжнародний бакалаврат у Брюсселі у червні 2024 року і вирішив, що наступний етап його життя пройде за кордоном. Як місце навчання він обрав Сарагосу, де провів 2024-2025 навчальний рік, поєднуючи вивчення мови зі спортом. Протягом цих місяців він тренувався як воротар у футбольній академії, перш ніж повернутися до Бельгії, щоб розпочати навчання в університеті.

У вересні 2025 року він вступив на факультет міжнародного управління бізнесом та маркетингу в UCLL у Левені, але цей досвід тривав лише один семестр. Принц Еммануель кинув навчання і переглянув свої плани, що зрештою привело його в березні 2026 року в ISTEC у Брюсселі, де він розпочав новий курс навчання, пов’язаний із бізнесом.

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