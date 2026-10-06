Росія б’є по мостах особливими боєприпасами: у чому їхня небезпека – експерт

Герань

Реклама

Російські війська намагаються використовувати проти мостів спеціальні кумулятивно-ріжучі боєприпаси, здатні пошкоджувати металеві елементи конструкцій. Водночас для їхнього ефективного застосування потрібне дуже точне влучання.

Про це в етері «Київ24» розповів командир підрозділу TERRA у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов.

Реклама

Такий боєприпас відрізняється від звичайної вибухівки тим, що концентрує енергію вибуху в певному напрямку. За задумом, це дає змогу впливати на окремі металеві елементи мостів та інших інженерних споруд.

Реклама

Однак сам факт використання такої бойової частини ще не гарантує значного пошкодження переправи. За словами Волохова, боєприпас має потрапити саме в потрібний елемент конструкції, причому під правильним кутом і в необхідному положенні.

Тобто для результативної атаки противнику потрібна дуже висока точність наведення.

Росія модернізує дрони для ударів по інфраструктурі

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія почала застосовувати нові модифікації ударних і розвідувальних безпілотників, намагаючись посилити удари по українській інфраструктурі.

За даними ГУР, модернізована «Герань-4» отримала оновлену систему навігації та нову бойову частину. Зокрема, йшлося про кумулятивно-ріжучу бойову частину, розраховану на пошкодження сталі, бетону та окремих елементів вантових мостів.

Реклама

Останнім часом російські війська неодноразово атакували мости через Дніпро. Під ударами вже опинялися Південний і Північний мости у Києві.

6 жовтня російські війська також атакували один із мостів у Запоріжжі. Рух переправою тимчасово обмежували, а кількість постраждалих зросла до п’яти. Серед них були й працівники Червоного Хреста, які їхали на роботу.

Новини партнерів

Новини партнерів