Россия бьет по мостам особыми боеприпасами: в чем их опасность – эксперт

Герань

Реклама

Российские войска пытаются использовать против мостов специальные кумулятивно-режущие боеприпасы, способные повреждать металлические элементы конструкций. В то же время, для их эффективного применения требуется очень точное попадание.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов.

Реклама

Такой боеприпас отличается от обычной взрывчатки тем, что концентрирует энергию взрыва в определенном направлении. По замыслу это позволяет влиять на отдельные металлические элементы мостов и других инженерных сооружений.

Реклама

Однако сам факт использования такой боевой части еще не гарантирует значительных повреждений переправы. По словам Волохова, боеприпас должен попасть в нужный элемент конструкции, причем под правильным углом и в необходимом положении.

То есть для результативной атаки противнику нужна очень высокая точность наведения.

Россия модернизирует дроны для ударов по инфраструктуре

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия начала применять новые модификации ударных и разведывательных беспилотников, пытаясь усилить удары по украинской инфраструктуре.

По данным ГУР, модернизированная Герань-4 получила обновленную систему навигации и новую боевую часть. В частности, речь шла о кумулятивно-режущей боевой части, рассчитанной на повреждение стали, бетона и отдельных элементов вантовых мостов.

Реклама

В последнее время российские войска неоднократно атаковали мосты через Днепр. Под ударами уже оказывались Южный и Северный мосты в Киеве.

6 октября российские войска также атаковали один из мостов в Запорожье. Движение переправой временно ограничивало, а количество пострадавших возросло до пяти. Среди них были и ехавшие на работу работники Красного Креста.

Новости партнеров

Новости партнеров