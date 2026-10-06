Ева Лонгория с сыном прогулялась по Парижу

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

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51-летняя актриса Ева Лонгория сейчас находится в столице Франции, где проходит Неделя моды. Она уже успела выйти на подиум и посетить показ бренда своей подруги Виктории Бекхэм.

Как оказалось, вместе с мамой в Париж прилетел и сын актрисы — 8-летний Сантьяго. В своем Instagram она показала фото и видео с их прогулки по городу.

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Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Сын Евы Лонгории — Сантьяго / © Instagram Евы Лонгории

Они, конечно же, посмотрели на Эйфелеву башню, сделали возле нее фото, а также поднялись по ней на лифте на смотровую площадку.

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Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

А также посетили парк аттракционов. Для прогулки Ева выбрала удобный аутфит: она надела черный бомбер, лосины и кроссовки, которые дополнила черной бейсболкой и сумкой-шоппером.

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Отметим, отцом Сантьяго является муж звезды — Хосе Антонио Бастон, мексиканский бизнесмен, за которого актриса вышла замуж в 2016 году.

Ранее, напомним, Ева Лонгория в парике и кожаном корсете позировала на мотоцикле.

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