- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Ева Лонгория с сыном прогулялась по Парижу
Звезда поделилась в Сети видео с семейной прогулки.
51-летняя актриса Ева Лонгория сейчас находится в столице Франции, где проходит Неделя моды. Она уже успела выйти на подиум и посетить показ бренда своей подруги Виктории Бекхэм.
Как оказалось, вместе с мамой в Париж прилетел и сын актрисы — 8-летний Сантьяго. В своем Instagram она показала фото и видео с их прогулки по городу.
Они, конечно же, посмотрели на Эйфелеву башню, сделали возле нее фото, а также поднялись по ней на лифте на смотровую площадку.
А также посетили парк аттракционов. Для прогулки Ева выбрала удобный аутфит: она надела черный бомбер, лосины и кроссовки, которые дополнила черной бейсболкой и сумкой-шоппером.
Отметим, отцом Сантьяго является муж звезды — Хосе Антонио Бастон, мексиканский бизнесмен, за которого актриса вышла замуж в 2016 году.
Ранее, напомним, Ева Лонгория в парике и кожаном корсете позировала на мотоцикле.