Элла Блю Траволта / © Getty Images

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Элла Блю присоединилась к звездной команде участников показа, среди которых были актрисы сериала «Корона» Оливия Колман и Эмма Коррин, а также американская супермодель Джиджи Хадид.

Она продефилировала по подиуму в ансамбле оверсайз, состоящем из блейзера изумрудного цвета, длинной блузки с трикотажным узором и брюк с лампасами. Образ девушки дополнили модные туфли-мули на каблуке.

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Элла Блю Траволта на показе Miu Miu / © Getty Images

После показа Элла Блу Траволта также появилась на звездной вечеринке Miu Miu. Она переоделась и выбрала для своего появления изысканный костюм с жакетом и брюками, которые сочетала с чёрными остроносыми туфлями и удобной коричневой сумкой.

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Элла Блю Траволта на вечеринке после показа Miu Miu / © Getty Images

Воскресный показ стал не первым появлением Эллы в наряде Miu Miu в этом году. В мае для нью-йоркской премьеры фильма«Propeller One-Way Night Coach» она выбрала платье с цветочным принтом от этого бренда в стиле 1950-х годов.

Элла Блю Траволта на премьере фильма своего отца, в котором она сыграла главную роль / © Getty Images

Фильм стал режиссёрским дебютом её отца, а для самой Эллы — первой крупной ролью на экране.

Этот фильм Траволта снял по мотивам своей одноимённой детской книги 1997 года, и его также показали на Каннском кинофестивале. Отец и дочь вместе посетили ряд мероприятий фестиваля, в частности вышли на красную дорожку.

Элла Блю Траволта с отцом на красной дорожке Каннского кинофестиваля / © Associated Press

У Джона Траволты также есть 15-летний сын Бенджамин от Келли Престон. Их старший сын Джетт трагически погиб в 2009 году в возрасте 16 лет.

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